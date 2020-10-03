Только в случае остановки агрессии будут возможны переговоры по Нагорному Карабаху - Пашинян
15:30 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта возможны только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. Об этом он в субботу написал на своей странице в "Фейсбуке", приложив интервью телеканалу "Аль-Джазира".
"В случае внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит", - отметил он.
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