Сбербанк переведет до 70% офисных сотрудников на удаленный режим работы
13:39 06.10.2020
Сбербанк в ближайшее время переведет до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы – это будет сделано в регионах, где отмечается высокая динамика уровня заболеваемости коронавирусом. На удаленный формат перейдут в первую очередь сотрудники старше 60 лет, беременные женщины, те, у кого есть хронические заболевания, а также те, кто живет в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические болезни.
Сотрудники, которые по функциональным обязанностям не могут работать дистанционно, останутся в офисах и на своих местах станут соблюдать правила социального дистанцирования. Их обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты и будут регулярно тестировать на COVID-19, а также замерять температуру тела.
«Главный актив Группы Сбербанк — это наша команда, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Сегодня мы вместе со всей страной переживаем непростое время. В период весенней самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме. Уверен, что профессионализм и самоотверженность нашей команды помогут нам в любой ситуации быть лучшими и сделать все необходимое для обслуживания своих клиентов».
Как отмечают в Сбербанке, все отделения будут продолжать работать в штатном режиме вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
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