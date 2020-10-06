0
0
92
НОВОСТИ

Сбербанк переведет до 70% офисных сотрудников на удаленный режим работы

13:39 06.10.2020

Сбербанк в ближайшее время переведет до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы – это будет сделано в регионах, где отмечается высокая динамика уровня заболеваемости коронавирусом. На удаленный формат перейдут в первую очередь сотрудники старше 60 лет, беременные женщины, те, у кого есть хронические заболевания, а также те, кто живет в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические болезни.

Сотрудники, которые по функциональным обязанностям не могут работать дистанционно, останутся в офисах и на своих местах станут соблюдать правила социального дистанцирования. Их обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты и будут регулярно тестировать на COVID-19, а также замерять температуру тела.

«Главный актив Группы Сбербанк — это наша команда, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Сегодня мы вместе со всей страной переживаем непростое время. В период весенней самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме. Уверен, что профессионализм и самоотверженность нашей команды помогут нам в любой ситуации быть лучшими и сделать все необходимое для обслуживания своих клиентов».

Как отмечают в Сбербанке, все отделения будут продолжать работать в штатном режиме вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:12 06.10.2020
Захваченные пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены
0
44
14:08 06.10.2020
Росатом присоединился к Глобальному договору ООН
0
60
14:00 06.10.2020
Чавушоглу назвал визит в Баку знаком солидарности с Азербайджаном
0
76
13:32 06.10.2020
Проблемы со здоровьем есть более чем у половины детей в РФ - Минпросвещения
0
119
13:25 06.10.2020
В подмосковном парке "Патриот" снова начинает работать госпиталь для пациентов с COVID-19
0
103
13:16 06.10.2020
В Москве на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам
0
128
13:15 06.10.2020
Нобелевская премия по физике присуждена за исследование черных дыр
0
125
13:05 06.10.2020
Асад назвал Эрдогана "главным подстрекателем" конфликта в Карабахе
0
136
13:00 06.10.2020
В Кремле заявили об отсутствии новой информации для комментариев в деле Навального
0
150
12:32 06.10.2020
Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет увеличилась более чем на 4,5 года - Путин
0
201

Возврат к списку