Сбер оказался одним из наиболее любимых брендов

17:04

В пятерку самых любимых брендов россиян за время пандемии COVID-19 вошли Сбер, «Пятерочка», YouTube, «Магнит» и «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные исследования о потребительских настроениях, проведенного международной компанией BCG и исследовательским холдингом «Ромир» в сентябре. В рамках исследования было проанализировано отношение граждан к потреблению на фоне пандемии COVID-19, а также представлен прогноз дальнейших изменений в ближайшие полгода. Выборка из 1500 респондентов репрезентирует городское население РФ. Согласно материалам, пятерка брендов, выбранных россиянами, отражают предпочтения потребителей в различных сегментах рынка, и охватывают, например, ритейлеров, поставщиков и банковских услуг и онлайн-контента.

По результатам исследования «Пятерочку» в качестве своего любимого бренда в период карантина выбрали 25% респондентов, Сбер — 23%, YouTube — 22% и «Магнит» и «ВКонтакте» — по 21% опрошенных. Кроме того, в десятке любимчиков россиян «Яндекс» (на шестом месте), за ним следуют OZON, Wildberries, Google и МТС.

Отметим, что поведение потребителей с середины марта 2020 года еженедельно исследуют лаборатория СберИндекс и одноименный портал. Они также измеряют расходы в основных категориях товаров и услуг, индекс потребительской активности в более чем 40 городах России, а также индекс туризма, демонстрирующий изменения турпотока внутри страны. Его данные во многом совпадают с результатами, полученными BCG и «Ромир», хотя исследования СберИндекса основаны на данных эквайринга Сбербанка, а не на интервью респондентов.