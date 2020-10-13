Польша может наложить вето на бюджет ЕС
17:12 13.10.2020 Источник: Интерфакс
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава может использовать право вето во время обсуждения бюджета ЕС и фонда восстановления пострадавшей от последствий COVID-19 экономики.
"Будет вето", - сказал Качиньский, слова которого приводят во вторник европейские СМИ.
По его словам, "если (со стороны ЕС - ИФ) продолжатся угрозы и шантаж, то мы будем решительно отстаивать жизненно важные интересы Польши".
Ранее этой осенью в ЕС раскритиковали Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам. В частности, в Брюсселе усмотрели со стороны Варшавы стремление ограничить независимость польской судебной системы.
Польские власти же утверждают, что реформируют судебную систему не для того, чтобы лишить ее независимости, а чтобы оградить от коррупции.
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