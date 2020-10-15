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До 2023 года ученые Санкт-Петербургского Политеха планируют отправить в космос четыре наноспутника

08:20 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инженеры Санкт- Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого планируют отправить четыре наноспутника в космос в 2021-2022 годах, в частности для проведения мониторинга различных акваторий. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный конструктор лаборатории "Астрономикон" при СПбПУ Денис Малыгин.

Ранее он рассказал ТАСС, что СПбПУ разработали наноспутники (кубики-юниты размером 10 на 10 см и объемом 1 литр), из которых можно собирать платформы различных конфигураций для вывода на орбиту материалов или оборудования для проведения фундаментальных и прикладных исследований. При этом стоимость доставки в космос аппаратов с помощью юнитов значительно ниже, чем с помощью обычных спутников.

"Политехнический университет готовит свою начинку, предлагает миссию. Мы же со своей стороны предлагаем платформу-носитель. Разработка сейчас запланирована к отправке в космос на 2021-2022 годы. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. Дошли до стадии, когда делаем предполетную подготовку", - сказал Малыгин.

Он пояснил, что одна из задач, которую будут выполнять наноспутники на орбите, направлена на создание системы автоматической идентификации судов. Задача такой системы - повысить качество навигации.

"По речному и морскому законодательству любое судно, выходящее в акваторию, должно иметь такую систему ОИС (аналог GPS для кораблей). Система развивается давно и накопила ряд определенных проблем. Та, что решается Политехом это так называемая коллизия пакетов. То есть в узких местах, где по морским меркам ходит много кораблей, сигналы друг на друга накладываются и тем самым падает качество навигации. Наших спутников несколько и это позволит из космоса мониторить большую площадь акватории, в том числе локально для Санкт-Петербурга, где сильно развит речной транспорт", - отметил Малыгин.

По словам инженера, система позволит избегать кораблекрушений, отслеживать нелегальные суда и контрабанду. Сейчас к отправке готовятся четыре наноспутника (по три юнита каждый). Предполагается, что эти спутники будут действовать цепью, чтобы максимально эффективно проводить мониторинг городских водоемов.

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