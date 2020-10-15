Необычайно сильная засуха зафиксирована в ряде регионов РФ - Гидрометцентр

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильная засуха зафиксирована на юге европейской части России и регионах Черноземья с сентября. Она может стать причиной стремительного роста числа лесных пожаров, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году необычайно сильная засуха на юге европейской части России. За период с сентября до первой декады октября в Волгоградской области выпало 2 мм осадков в сентябре и ни капли осадков в октябре, в Астраханской области - 4 мм, в Калмыкии - 3 мм, в Ростовской области - 1 мм", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дефицит осадков также зафиксирован в регионах Черноземья. "В Белгородской области выпало в сентябре 4 мм, ни капли в октябре, в Воронежской области - 2 мм. Аналогичная ситуация в Тамбовской, Липецкой, Курской областях", - сказал он.

То, чем засуха в данных регионах угрожает сельскохозяйственному комплексу, метеорологи определят чуть позже. В настоящее время дефицит осадков может спровоцировать рост числа лесных пожаров в данных регионах.

"Ситуация уникальна в том, что пожарная опасность в этих регионах достигает пятого уровня чрезвычайной опасности. Это необычно для данного времени года", - отметил метеоролог.