В продажу поступила медиаприставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов Салют

14:40

Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов Салют. Стоимость устройства составит 3490 руб. До конца октября SberBox можно приобрести по специальной цене 2990 руб. в фирменном интернет-магазине, на популярных маркетплейсах AliExpress, OZON, Wildberries, "Беру" и у сетевых ретейл-партнеров (DNS, "М.Видео", "Связной" и "Ситилинк"), а также заказать в части офисов Сбербанка.



Кроме того в рамках подписки SberBox Prime пользователи получат пакет Okko Оптимум на два года, а медиаприставку SberBox - в подарок. Оплатить подписку можно как единовременным платежом за 6490 руб., так и равными платежами за 349 руб. в месяц.

С помощью SberBox можно смотреть фильмы и видео в Интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи благодаря виртуальным ассистентам семейства Салют. Например, ассистент поможет записаться в салон красоты или поликлинику и заказать снеки к просмотру фильма, включит нужный телеканал, ответит на вопросы и покажет пошаговый видеорецепт.

Для просмотра фильмов и сериалов в SberBox интегрирован мультимедийный сервис Okko. Пользователям доступны последние кинопремьеры и классика мирового кинематографа, сериалы и концерты, а также детский контент в рамках выбранной подписки. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: пользователи могут приобрести понравившиеся товары или сувениры с символикой любимого фильма в онлайн-магазинах партнеров (OZON, Lamoda и др.).

При подключении медиаприставка открывает доступ к 185 телеканалам от сервиса "Смотрёшка", 20 из них остаются бесплатными всегда. Этот тип контента доступен сразу "из коробки" - достаточно только Wi-Fi-подключения.

Насладиться музыкальным контентом можно через сервис СберЗвук - стриминговый аудиосервис, который подбирает музыку к каждому моменту жизни. Некоторые композиции поддерживают функцию "Подпевай" с выводом слов песни на экран телевизора и их переводом с иностранных языков.

В SberBox есть большой выбор игр: головоломки, таймкиллеры, аркады и спортивные симуляторы. Играми можно управлять с помощью пульта или виртуального геймпада, доступного в приложении СберСалют. В комплекте есть мобильные джойстики, которые крепятся на смартфон для более точного управления.

"Старт продаж SberBox - важное событие для нашей команды, ведь теперь наша экосистема Сбер производит не только услуги, но и девайсы, причем одни из лучших на рынке по техническим характеристикам, - заметил CEO SberDevices Константин Круглов. - Но, пожалуй, главная особенность SberBox - это даже не умные технологии "под капотом", а простота использования. Интуитивное управление - в том числе голосовое, ведь SberBox понимает естественный язык, - позволяет очень быстро разобраться в устройстве. А невероятное разнообразие видео, музыки и игр, доступ к которым открывает приставка, превращает любой телевизор в мультимедийный центр развлечений для всей семьи".

Внутри SberBox - производительный чипсет Amlogic S905Y2, он оснащен 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Медиаплеер поддерживает современные стандарты воспроизведения контента: UltraHD 4К и Dolby Digital Plus.

Приставка управляется голосом или с помощью пульта - чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. Благодаря виртуальному ассистенту больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актеру, режиссеру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.







