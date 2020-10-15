КНДР получила от РФ 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

20:00 Источник: Интерфакс

Россия в качестве гуманитарной помощи поставила Северной Корее 50 тысяч тонн пшеницы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По решению руководства РФ продолжается оказание гуманитарной помощи КНДР. На днях завершена поставка туда российской пшеницы общим объемом 50 тысяч тонн", - сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что Пхеньян заверил российскую сторону, что эта помощь будет направлена на объекты социальной значимости в районы КНДР, которые пострадали от тайфунов, обрушившихся на страну в августе и сентябре.