В Лондоне из-за распространения COVID-19 ввели запрет на походы в гости
13:22 16.10.2020 Источник: НГ-Online
В связи с пандемией коронавируса, в Британии ужесточаются карантинный меры. В стране ране была введена трехуровневая система ограничений для граждан. В частности, в Лондоне, в рамках первой ступени, были разрешены встречи группами до шести человек, все магазины и рестораны работали в обычном режиме, но до 22:00.
Но, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, поскольку количество заражения в столице удваивается каждую неделю, медики пришли к мнению, что Лондон должен быть переведен на уровень "высокий" (второй уровень).
Вторая ступень ограничений будет введена в Лондоне с субботы, ей предусмотрен запрет на встречи не проживающих вместе людей в помещениях и походы в гости. Кроме того, на открытых пространства люди не могут встречаться группами более шести человек, горожанам рекомендуют не пользоваться общественным транспортом и отказаться от не жизненно важных поездок по городу и по стране. Для передвижения рекомендованы велосипеды и самокаты, также жителям предлагают больше ходить пешком.
Ранее вторая ступень ограничений уже была введена в манчестерской агломерации, Чешире, Ланкашире, Дербишире, Западном и Южном Йоркшире, Бирмингеме и его окрестностях, Лестере, Ньюкасл, Ноттингеме.
НОВОСТИ
- 14:00 16.10.2020
- Хирурга из Франции обвиняют в насилии и домогательствах более 300 человек
- 13:32 16.10.2020
- Новые положения конституции потребуют изменения более чем 150 законов - Крашенинников
- 13:20 16.10.2020
- Тихановскую объявили в межгосударственный розыск за призывы причинить вред нацбезопасности
- 13:05 16.10.2020
- Шойгу подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве
- 13:00 16.10.2020
- Финский премьер покинула саммит ЕС из-за возможного заражения коронавирусом
- 12:32 16.10.2020
- На Украине пригрозили России «потоком гробов» в случае войны
- 12:20 16.10.2020
- В Каспийском море стартовали учения с участием 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военных
- 12:05 16.10.2020
- Самолеты США будут летать возле границ Крыма
- 12:00 16.10.2020
- Темп утечки воздуха с МКС упал после установки заплатки на трещину - переговоры
- 11:32 16.10.2020
- Основы нравственности будут важнее международных договоров - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать