В Лондоне из-за распространения COVID-19 ввели запрет на походы в гости

13:22 Источник: НГ-Online

В связи с пандемией коронавируса, в Британии ужесточаются карантинный меры. В стране ране была введена трехуровневая система ограничений для граждан. В частности, в Лондоне, в рамках первой ступени, были разрешены встречи группами до шести человек, все магазины и рестораны работали в обычном режиме, но до 22:00.

Но, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, поскольку количество заражения в столице удваивается каждую неделю, медики пришли к мнению, что Лондон должен быть переведен на уровень "высокий" (второй уровень).

Вторая ступень ограничений будет введена в Лондоне с субботы, ей предусмотрен запрет на встречи не проживающих вместе людей в помещениях и походы в гости. Кроме того, на открытых пространства люди не могут встречаться группами более шести человек, горожанам рекомендуют не пользоваться общественным транспортом и отказаться от не жизненно важных поездок по городу и по стране. Для передвижения рекомендованы велосипеды и самокаты, также жителям предлагают больше ходить пешком.

Ранее вторая ступень ограничений уже была введена в манчестерской агломерации, Чешире, Ланкашире, Дербишире, Западном и Южном Йоркшире, Бирмингеме и его окрестностях, Лестере, Ньюкасл, Ноттингеме.