0
0
126
НОВОСТИ

Борис Джонсон призвал готовиться к жесткому варианту Brexit

15:32 16.10.2020 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов.

"Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный период, я должен дать оценку тому, что нас ждет. Учитывая то, что ЕС в последние месяцы, в основном, отказывался от по-настоящему серьезных переговоров (...), я пришел к выводу, что к 1 января мы, скорее, пойдем по "австралийскому" сценарию", - сказал Джонсон в телеобращении.

Он пояснил, что под "австралийским" сценарием имеет в виду то, как его страна выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм привилегированного партнерства и переход "к простым принципам, основанных на глобальной свободной торговле".

Джонсон пояснил, что саммит ЕС, продолжающийся в пятницу в Брюсселе, тоже не внушает ему оптимизма по поводу дальнейших переговоров по Brexit.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 16.10.2020
Город в Китае экстренно вакцинируют от коронавируса - СМИ
0
71
16:20 16.10.2020
Конференция по сварке: Алюминиевая ассоциация обобщает уникальный опыт
0
94
16:12 16.10.2020
Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации - БелТА
0
131
16:00 16.10.2020
Заболеваемость коронавирусом растет с увеличением количества источников заражения - Попова
0
148
15:12 16.10.2020
Розыск Тихановской не расценивается РФ как случай политического преследования - Песков
0
177
15:04 16.10.2020
Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции
0
184
15:00 16.10.2020
Николя Саркози предъявлено обвинение в создании преступной группировки - прокуратура
0
180
14:32 16.10.2020
Россия гордо говорит о преимуществах своей вакцины, не дискредитируя зарубежные, заявили в Кремле
0
201
14:17 16.10.2020
В подмосковных барах и ресторанах запрещены ночные развлекательные мероприятия
0
210
14:12 16.10.2020
Убыль населения РФ была бы более стремительной без демографических мер - Песков
0
262

Возврат к списку