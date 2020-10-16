Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции
15:04 16.10.2020
Во Франции полицейские провели обыски в офисах и квартирах главы министерства здравоохранения Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона. Как сообщают СМИ, обыски связаны с расследованием деятельности чиновников в ходе пандемии COVID-19. Кроме того, обыски прошли у экс-премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай, экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен и нескольких других высокопоставленных чиновников.
Напомним, несколько месяцев назад сразу несколько французских общественных ассоциаций и объединений медиков подали иск против правительства, поскольку считают, что борьба с пандемией во Франции была организована неэффективно, а меры принимались с опозданием. Решено было начать предварительное расследование.
Отметим, что во Франции с 17 октября будет введен комендантский час в столичном регионе и некоторых других городах, где уровень распространения ковида высок. По словам президента Эмманюэля Макрона, комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 по Москве), начиная с субботы. Продолжаться комендантский час будет не менее четырех недель. Кроме столичного региона ограничительные меры будут действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.
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