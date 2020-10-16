Конференция по сварке: Алюминиевая ассоциация обобщает уникальный опыт

16:20

Более 130 представителей экспертных сообществ, в том числе из Германии и Италии, собрала 4-я Общероссийская конференция «Развитие компетенций по сварке алюминия». Главной темой мероприятия стало «Новое в сварке, резке, наплавке при производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов». Этот масштабный онлайн-форум Алюминиевая ассоциация организовала и провела на своей площадке в рамках 20-й выставки сварочных материалов, оборудования и технологий в России Weldex-2020, которая в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате.

Партнерами конференции традиционно выступили главные центры компетенций в области сварки. Так, в числе партнеров мероприятия: выставка Weldex (HaveGroup), Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке (ММАГС), Российское научно-техническое сварочное общество (РНТСО), компания «ЭЛСВАР», ОК РУСАЛ, Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ), ЗАО «Сеспель» и АО «Арконик СМЗ».

Целью нынешней конференции, как и серии предыдущих, является развитие глубокой переработки алюминия и расширение использования высокотехнологичной алюминиевой продукции для авиационной, судостроительной, автомобильной промышленности, транспортного машиностроения и строительной отрасли.

Спикеры форума, ведущие эксперты в области применения алюминия, в своих докладах поделились со слушателями опытом промышленного применения сварки алюминия для различных отраслей, рассказали о свариваемых алюминиевых сплавах и перспективных направлениях получения конструкций из них, о развитии наукоемких технологий сварки в производстве объектов транспортной инфраструктуры из алюминиевых сплавов, а также об алюминиевых материалах нового поколения для аддитивных технологий.

Открывая конференцию, директор по взаимодействию с рынком Алюминиевой ассоциации Елена Асанова напомнила, что первый центр компетенций по сварке алюминия был создан в 2017 году при поддержке правительства Республики Чувашия на базе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». И поэтому две первые конференции по сварке алюминия состоялись в столице Чувашии Чебоксарах. В 2019 году Ассоциация организовала День алюминия на выставке Weldex-2019 в Москве. Переход в 2020 году в онлайновый режим не помешал конференции Алюминиевой ассоциации сохранить статус уникальной для России площадки, где специалисты могут получить самую актуальную и полную информацию относительно инновационных технологий и креативных решений в области процессов сварки алюминиевых сплавов.

Выступления докладчиков вызвали живой отклик у участников конференции, который нашел отражение в интерактивной дискуссии в чате мероприятия и в финальной сессии вопросов и ответов. Состоялся открытый диалог между производителями и заказчиками оборудования, научными и образовательными организациями, а также потребителями технологий и материалов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что предложенный Алюминиевой ассоциацией формат должен расширяться и углубляться с точки зрения глубины анализа технологий и их продвижения в самых разных отраслях экономики, где находит применение сварка алюминия.

Ознакомиться с материалами 4-й Общероссийской конференции «Развитие компетенций по сварке алюминия» можно на сайте Алюминиевой ассоциации.