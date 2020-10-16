Канцлер Австрии пригрозил Турции санкциями ЕС из-за провокаций против Греции и Кипра
17:12 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз должен будет ввести санкции против Турции, если она продолжит провокационные действия по отношению к Греции и Кипру. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран Евросоюза.
Австрийский канцлер остался доволен тем, что страны, обычно проявляющие понимание к Турции, готовы признать, что Турция совершает одну провокацию за другой.
"В этой связи в очередной раз было констатировано, что если Турция не прекратит эти провокации, тогда надо будет на это реагировать санкциями, - сказал Курц журналистам. - Я считаю это единственным пригодным путем. Турция применяет насилие против политических инакомыслящих, журналистов, а также там много политических заключенных. Турция проблематично поступает с миграционным вопросом, используя мигрантов в качестве оружия".
"Со стороны Турции по отношению к Греции и Кипру есть нарушения международного права. Это неприемлемо", - подчеркнул Курц.
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