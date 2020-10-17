По телевизионным рейтингам встреч с избирателями Байден обошел Трампа
09:20 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 14 млн американцев посмотрели в четверг вечером встречу с избирателями кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, который по этому показателю обошел своего оппонента на предстоящих выборах - действующего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующие данные исследовательской службы Nielsen ("Нильсен") приводит в пятницу газета "Ю-эс- эй тудей".
Согласно финальным подсчетам, мероприятие с участием Байдена, транслировавшееся телекомпанией Эй-би-си, посмотрели 14,1 млн жителей США. Встреча с избирателями действующего хозяина Белого дома, трансляцию которой вела телекомпания Эн-би-си, собрала 13,5 млн зрителей. Отмечается, что трансляция встречи демократа длилась два часа, включая получасовой аналитический разбор после окончания. Мероприятие республиканца длилось один час.
Кандидаты в президенты США проводили в четверг мероприятия раздельно вместо очного второго раунда предвыборных дебатов. Этот раунд был отменен в связи с заражением Трампа коронавирусом нового типа.
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