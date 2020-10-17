Армия Азербайджана взяла под контроль город Физули и семь сел - Алиев
11:00 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в субботу, что армия страны взяла под контроль город Физули и семь сел в Физулинском районе Карабаха.
"Азербайджанская армия освободила села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района и город Физули", - сказал глава государства в обращении к нации, которое показал государственный телеканал АзТВ.
Алиев подчеркнул, что с 27 сентября, когда начались боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, "по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар", а азербайджанская армия "обладает полным преимуществом на поле боя". По его словам, потери армянских вооруженных сил в боевой технике оцениваются в 2 млрд долларов.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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