Армия Азербайджана взяла под контроль город Физули и семь сел - Алиев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в субботу, что армия страны взяла под контроль город Физули и семь сел в Физулинском районе Карабаха.

"Азербайджанская армия освободила села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района и город Физули", - сказал глава государства в обращении к нации, которое показал государственный телеканал АзТВ.

Алиев подчеркнул, что с 27 сентября, когда начались боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, "по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар", а азербайджанская армия "обладает полным преимуществом на поле боя". По его словам, потери армянских вооруженных сил в боевой технике оцениваются в 2 млрд долларов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.