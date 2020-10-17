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В Москве за неделю количество новых случаев коронавируса выросло более чем на 25% - оперштаб

11:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество новых случаев коронавируса в Москве за неделю выросло на 25,3%, при этом число госпитализаций выросло на 17% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 4 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 25,3% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 249 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 17% больше, чем за предыдущую, на ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 13,1% среди заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% - от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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