Минобороны Армении опровергло заявление Баку об уничтожении Су-25
12:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана заявило в субботу об уничтожении расчетами противовоздушной обороны (ПВО) страны самолета Су-25 армянских вооруженных сил.
"17 октября в 11:11 по местному времени (10:11 мск) подразделениями ПВО Азербайджана уничтожен принадлежащий Вооруженным силам Армении самолет Су-25, пытавшийся нанести удары по позициям подразделений азербайджанской армии в направлении Джебраильского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны Армении опровергло заявление Баку, назвав его очередной дезинформацией. "Заявление МО Азербайджана о том, что 17 октября они якобы сбили принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией", - отметила пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.
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