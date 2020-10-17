Из-за действий Анкары в Средиземноморье Маас отказался от визита в Турцию

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что отказался от визита в Турцию на текущей неделе в свете действий Анкары в Восточном Средиземноморье.

"Снова отправив в начале недели исследовательское судно Oruc Reis ("Оруч Реис") [на сейсмическую разведку в район греческого морского шельфа], Турция серьезно испортила ту атмосферу доверия, которую мы прежде старательно создавали", - сказал Маас в субботу в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland ("Редакционснетцверк Дойчланд", RND). "В этой связи я воздержался на текущей неделе от запланированного визита в Анкару", - сообщил он.

Греция и Кипр на протяжении нескольких месяцев активно требуют от Евросовета ввести санкции в отношении Турции из- за ее действий в Средиземном море. Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.