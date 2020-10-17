В Молдавии к президентским выборам напечатают более 88 тыс. бюллетеней на русском языке
16:20 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 88 тыс. бюллетеней на русском языке будут напечатаны к предстоящим 1 ноября выборам президента Молдавии, их направят на 17 участков для голосования в России. Такое решение приняла в субботу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.
"Всего будет напечатано 2,9 млн бюллетеней, 556 тыс. из которых отправят на 139 участков в 36 зарубежных странах. Из них 467,6 тыс. будут на государственном языке, еще 88,4 тыс. - на русском", - говорится в сообщении комиссии.
Также в ЦИК уточнили, что избиратели без регистрации по месту жительства или с документами с истекшим сроком годности могут проголосовать, зарегистрировавшись в дополнительных избирательных списках. При этом они должны будут дать письменное обязательство, что проголосуют только один раз. С соблюдением этого условия могут голосовать по месту нахождения и те, кто прописан в другом населенном пункте, пациенты больниц, отдыхающие в санаториях, а также отбывающие наказание в тюрьмах.
НОВОСТИ
- 17:10 17.10.2020
- Франция: Учителя истории убил человек со статусом беженца и разрешением на проживание
- 16:40 17.10.2020
- Российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе - посол РФ в США
- 15:20 17.10.2020
- В Киргизии 20 декабря проведут повторные выборы в парламент - ЦИК
- 15:10 17.10.2020
- Причины отказа РФ от предложений Вашингтона по СНВ-3 США намеренно искажают - посол РФ
- 14:40 17.10.2020
- На конец октября прорабатывается рабочий визит Лаврова в Сербию - дипведомство РФ
- 14:20 17.10.2020
- Четыре журналиста задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста женщин и студентов
- 13:45 17.10.2020
- Около сотни участниц марша в центре Минска скандируют "Заберите Сашу, отпустите Машу!"
- 13:10 17.10.2020
- Из-за действий Анкары в Средиземноморье Маас отказался от визита в Турцию
- 13:00 17.10.2020
- В Южной Осетии зафиксирована первая смерть от коронавирусна
- 13:00 17.10.2020
- На фоне очередной антиправительственной акции в Бангкоке закрывают метро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать