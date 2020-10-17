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В Молдавии к президентским выборам напечатают более 88 тыс. бюллетеней на русском языке

16:20 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 88 тыс. бюллетеней на русском языке будут напечатаны к предстоящим 1 ноября выборам президента Молдавии, их направят на 17 участков для голосования в России. Такое решение приняла в субботу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

"Всего будет напечатано 2,9 млн бюллетеней, 556 тыс. из которых отправят на 139 участков в 36 зарубежных странах. Из них 467,6 тыс. будут на государственном языке, еще 88,4 тыс. - на русском", - говорится в сообщении комиссии.

Также в ЦИК уточнили, что избиратели без регистрации по месту жительства или с документами с истекшим сроком годности могут проголосовать, зарегистрировавшись в дополнительных избирательных списках. При этом они должны будут дать письменное обязательство, что проголосуют только один раз. С соблюдением этого условия могут голосовать по месту нахождения и те, кто прописан в другом населенном пункте, пациенты больниц, отдыхающие в санаториях, а также отбывающие наказание в тюрьмах.

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