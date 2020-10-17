Фурсин: Компании планово предоставляют данные о переводе сотрудников на удаленку

17:45

В Москве организации по плану предоставляют сведения о том, как они будут переводить сотрудников на удаленный режим работы. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в более 90% данных, направленных работодателями, содержатся как минимум мобильные телефоны сотрудников. "Иные сведения - госномер автомобиля, номер транспортной карты и прочее - при их отсутствии могут оставаться не заполненными", - заявил Фурсин, по словам которого сервис для подачи сведений о сотрудниках на дистанционной работе на портале mos.ru уже функционирует стабильно. Надо отметить, что в первые дни работы сервиса отмечалась большая нагрузка на него, но ситуацию удалось стабилизировать и сейчас он действует нормально.

Напомним, московские работодатели с 5 октября должны отправить на дистанционную работу треть сотрудников. Очно могут работать только сотрудники, наличие которых на рабочем месте критически важно для деятельности организации. Подать сведения о персонале, работающем дистанционно, можно на портале мэра Москвы. По данным мэрии, сведения уже предоставили более 100 тыс. компаний.