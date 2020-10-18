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Трамп: Мы установим мир с позиции силы...

09:30 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной в мире и будут выстраивать мир с позиции силы.

"У нас сейчас самые мощные [вооруженные силы]. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это", - сказал он, выступая в субботу на митинге в штате Висконсин.

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