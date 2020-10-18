Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия
10:05 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о попытках наступления армянских сил на ряде направлений в Нагорном Карабахе после вступления в силу соглашения о новом гуманитарном перемирии.
"18 октября начиная с 07:00 (06:00 мск) противник предпринял попытки наступления на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения азербайджанской армии пресекают эти попытки.
По данным оборонного ведомства, несмотря на объявление о новом режиме прекращении огня, в течение минувшей ночи армянская сторона применяла минометы и артиллерию.
Министерство обороны Армении сообщило в воскресенье - после вступления в силу гуманитарного перемирия - о начале наступления ВС Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе.
"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20 (06:20 мск - прим. ТАСС) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери", - написала на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.
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