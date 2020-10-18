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Минск: Протестующие бросали в милицию камни, те отвечали стрельбой в воздух

17:20 18.10.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов в Минске несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями из-за того, что протестующие бросали в них камни, заявляют в ГУВД Мингорисполкома.

"Произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Свето-шумовые гранаты на несанкционированной акции протеста в Минске не применялись, сказали также в ГУВД.

Как сообщали ранее агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, в районе улицы Жилуновича на пересечении с Партизанским проспектом были слышны два хлопка.

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