Минск: Протестующие бросали в милицию камни, те отвечали стрельбой в воздух
17:20 18.10.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники правоохранительных органов в Минске несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями из-за того, что протестующие бросали в них камни, заявляют в ГУВД Мингорисполкома.
"Произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Свето-шумовые гранаты на несанкционированной акции протеста в Минске не применялись, сказали также в ГУВД.
Как сообщали ранее агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, в районе улицы Жилуновича на пересечении с Партизанским проспектом были слышны два хлопка.
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