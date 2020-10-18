0
0
106
НОВОСТИ

Израиль и Бахрейн официально установили дипотношения

21:00 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

"Мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем, - сказал он. - Мы привержены пути мира и диалога, на Ближнем Востоке должен быть достигнут справедливый и всеобъемлющий мир. Решение о сосуществовании двух государств - Израиля и Палестины - должно быть достигнуто в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой 2002 года".

В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:21 18.10.2020
"Организатор перевозок" и полиция будет проводить рейды в поездах столичного метро
0
213
18:32 18.10.2020
Америка грозит санкциями всем, кто будет продавать оружие Ирану
0
250
17:20 18.10.2020
Минск: Протестующие бросали в милицию камни, те отвечали стрельбой в воздух
0
413
15:24 18.10.2020
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" дистанционно
0
406
14:21 18.10.2020
Саудовские власти открыли для верующих Запретную мечеть в Мекке
0
417
13:57 18.10.2020
Журналисты из ФРГ подсчитали, сколько стоит лечение от COVID-19 в больнице
0
585
12:30 18.10.2020
Израиль и Бахрейн подпишут декларацию об установлении дипотношений
0
491
11:20 18.10.2020
За отказ прививаться от COVID-19 учителей отстранять от работы не будут - Кравцов
0
588
11:00 18.10.2020
В Москве коэффициент распространения COVID-19 снизился до показателя 1,01
0
568
10:46 18.10.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 18 октября
0
637

Возврат к списку