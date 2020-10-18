Израиль и Бахрейн официально установили дипотношения
21:00 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.
"Мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем, - сказал он. - Мы привержены пути мира и диалога, на Ближнем Востоке должен быть достигнут справедливый и всеобъемлющий мир. Решение о сосуществовании двух государств - Израиля и Палестины - должно быть достигнуто в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой 2002 года".
В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.
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