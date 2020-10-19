В Израиле начинают испытания собственной вакцины от COVID-19
16:07 19.10.2020
1 ноября Институт биологических исследований в Нес-Ционе начинает испытывать на людях израильскую вакцину от коронавируса.
На первом этапе ее получат около 100 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет. На этой стадии клинических испытаний на сотнях волонтеров проверяется безопасность вакцины для организма. На второй и третей стадии вакцины испытывают уже на тысячах людей – в том числе из групп риска – и проверяют их эффективность.
«Мы ждем ряда одобрений, чтобы начать работу в начале ноября, - сказал журналистам 12 телеканала профессор Йоси Карко из отделения клинической фармакологии больницы «Хадасса» - Мы твердо убеждены, что вакцина разработана отлично и выглядит многообещающей. Велика вероятность того, что она вызовет требуемый иммунный ответ: именно это показывают результаты испытаний на животных».
В программе испытаний участвуют несколько больниц. Набирая волонтеров, они получили множество заявок на участие в исследовании – больше, чем нужно на первом этапе, рассказал Йоси Карко.
На начальной стадии отобраны по 40 волонтеров от каждой больницы. Это - здоровые люди без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделят на две группы. Контрольная группа получит вакцину-плацебо, «пустышку», лишь имитирующую лекарство. Другая группа участников получит настоящую вакцину.
Такой метод позволяет избежать психологических эффектов и субъективных ощущений, возникающих из-за знания, что человек получил вакцину. На первом этапе проверяют безопасность вакцины и побочные эффекты. Поэтому в нем участвуют только здоровые люди.
До, во время и после испытания участники будут находиться под наблюдением врачей. У них будут собирать всевозможные клинические показатели и анализы крови.
На втором этапе безопасность и эффективность вакцины проверят на более широкой выборке – около 1 тысячи человек. Волонтеров для испытания отберут в 8 медицинских центрах страны. В их число войдут также пожилые люди и граждане из групп риска.
На третьем этапе испытаний вакцину получат от 15 до 30 тысяч волонтеров. На этой стадии проверяют эффективность прививки. В Нес-Ционе ставят целью добиться эффективности не менее, чем 70 процентов, в сравнении с невакцинированным населением. detaly.co.il
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