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В первом полугодии россияне обеднели больше, чем жители Украины, Турции и Чили - Credit Suisse

10:05 23.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Credit Suisse подсчитал, что в первом полугодии россияне обеднели больше, чем жители Украины, Турции и Чили. В ежегодном исследовании швейцарского банка указывается, что благосостояние российских домохозяйств в расчете на одного взрослого за этот период упало почти на 11% в долларовом выражении.  Эхо Москвы

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