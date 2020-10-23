В первом полугодии россияне обеднели больше, чем жители Украины, Турции и Чили - Credit Suisse

10:05 Источник: Эхо Москвы

Credit Suisse подсчитал, что в первом полугодии россияне обеднели больше, чем жители Украины, Турции и Чили. В ежегодном исследовании швейцарского банка указывается, что благосостояние российских домохозяйств в расчете на одного взрослого за этот период упало почти на 11% в долларовом выражении. Эхо Москвы