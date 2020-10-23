0
0
88
НОВОСТИ

МО РФ вызвало военного атташе ФРГ после участия Бундесвера в отработке ядерного удара США

17:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ заявило германской стороне, что участие Германии в учениях НАТО, на которых Вооруженными силами ФРГ отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия, является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и провоцирует дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия - НАТО. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.

По данным министерства, сегодня в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве. "Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast noon и Resilient guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, военному атташе было указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения неядерных стран - членов НАТО, одной из которых является Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. "Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия - НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - подчеркнули в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 23.10.2020
Проект цифрового рубля многообещающий для экономики России - Набиуллина
0
51
17:12 23.10.2020
Алиев заявил об освобождении ряда населенных пунктов в 4 районах вокруг Нагорного Карабаха
0
86
16:32 23.10.2020
Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию в РФ в интервале 3,9-4,2%
0
150
16:12 23.10.2020
России предрекли исчезновение лекарств с рынка из-за сбоя системы маркировки
0
175
16:00 23.10.2020
ЕС заявил об искажении РФ рыночных механизмов в экономике и пригрозил пошлинами
0
201
15:45 23.10.2020
Более 25000 кг продуктов доставили москвичам социальные работники
0
178
15:35 23.10.2020
Стресс-тест МЭШ помогает совершенствовать систему образования будущего
0
184
15:32 23.10.2020
Восстановительный рост российской экономики замедляется - ЦБ РФ
0
228
15:12 23.10.2020
Из-за пандемии регионам нужно действовать аккуратно - Путин
0
193
15:00 23.10.2020
Совет при президенте РФ по кодификации не поддержал проект о реновации в регионах
0
223

Возврат к списку