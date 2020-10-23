МО РФ вызвало военного атташе ФРГ после участия Бундесвера в отработке ядерного удара США
17:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ заявило германской стороне, что участие Германии в учениях НАТО, на которых Вооруженными силами ФРГ отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия, является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и провоцирует дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия - НАТО. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.
По данным министерства, сегодня в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве. "Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast noon и Resilient guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия", - сказали в Минобороны.
По информации военного ведомства, военному атташе было указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения неядерных стран - членов НАТО, одной из которых является Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. "Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия - НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - подчеркнули в министерстве.
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