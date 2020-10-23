Суд в Подмосковье приговорил к 6 годам студента, планировавшего расстрел однокурсников

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарайский городской суд Подмосковья в пятницу приговорил студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, который готовил нападение на однокурсников, к шести годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Зарайского горсуда Борис Банин признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на год", - сказали в пресс-службе.

Как установил суд, Банин планировал во время занятий расстрелять однокурсников и одного из преподавателей из огнестрельного оружия. При задержании у него нашли пистолет системы Макарова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Банин, родившийся в поселке Серебряные Пруды, учился в Зарайске и жил там в общежитии. По данным источника, у него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они избивали Банина, их он и планировал расстрелять, как и преподавателя, с которым у него также был конфликт.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, во время обучения у Банина неоднократно возникали конфликты с сокурсниками и преподавателями. Из-за этих конфликтных ситуаций он хотел совершить расстрел в колледже. Массовое убийство было предотвращено сотрудниками ФСБ совместно с подмосковными главками СК и МВД. У подростка было обнаружено оружие и боеприпасы. Он осужден также за незаконный оборот оружия.