Геннадий Зюганов: Мы должны удвоить численность партии...

11:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал соратников удвоить численность партии, в первую очередь за счет привлечения молодежи.

"Мы должны удвоить численность партии. Нам не хватает полевых командиров. Мы подготовили уже почти полторы тысячи молодых людей, и здесь на курсах они прошли великолепную школу. Но нам надо усилить и открыть двери для новой поросли партийцев, наших комсомольцев, нашего пионерского актива", - заявил он в субботу на XI пленуме ЦК КПРФ, проходящем в режиме онлайн из-за коронавируса.