Турция продолжит подготовку комплексов С-400 к развертыванию

14:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция продолжает проводить проверку и подготовку к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Мы продолжаем проверку и подготовку приобретенных систем [С-400], как это и планировалось. Поставки этих систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО", - приводит его слова Анатолийское агентство.