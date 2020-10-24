Турция продолжит подготовку комплексов С-400 к развертыванию
14:02 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция продолжает проводить проверку и подготовку к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
"Мы продолжаем проверку и подготовку приобретенных систем [С-400], как это и планировалось. Поставки этих систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО", - приводит его слова Анатолийское агентство.
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