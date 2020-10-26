Байден считает РФ главной угрозой для США, а Китай главным конкурентом - интервью
07:50 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия. Такую точку зрения он изложил в интервью телекомпании Си-би-эс, которое было опубликовано в воскресенье на ее сайте.
Ведущая задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для США. "Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия, - ответил Байден. - Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай". "И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил", - отметил кандидат от демократов.
Он также подчеркнул, что не менее серьезную опасность для Соединенных Штатов на международной арене представляет политика действующего американского лидера Дональда Трампа. "Посмотрите, что он (Трамп - прим. ТАСС) делает - он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям", - сказал кандидат от демократов. По его словам, такой подход хозяина Белого дома обернулся увеличением ракетного арсенала КНДР и "приближением Ирана <...> к созданию ядерного оружия". "Наши друзья по НАТО отворачиваются от нас, потому что не могут на нас положиться", - заключил Байден.
В сентябре он выразил мнение, что Москва является для Вашингтона противником, а не врагом. "Я считаю, что Россия - противник. Я действительно так думаю", - отмечал политик. При этом он неоднократно говорил, что в случае его победы на ноябрьских выборах Москва "заплатит цену" за предполагаемое вмешательство в американский избирательный процесс.
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