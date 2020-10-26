Великобритания взяла танкер в Ла-Манше на абордаж после попытки его захвата безбилетниками
09:32 26.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Главы Минобороны и МВД Великобритании дали добро на абордаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше по запросу полиции, сообщило Минобороны Великобритании в Twitter. «Вооруженные силы взяли корабль под контроль, семеро человек задержаны. Расследование полиции продолжается. По первоначальным данным, экипаж находится в безопасности и не пострадал»,— заявило ведомство.
Танкер Nave Andromeda под флагом Либерии отправился из Лагоса (Нигерия) и должен был прибыть в английский порт Саутгемптон. Вечером 25 октября полиция сообщила, что на борту танкера произошел инцидент с участием безбилетных пассажиров. По сообщению Минобороны, находящиеся на борту подозреваются в попытке захвата танкера. Коммерсантъ
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