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НОВОСТИ

Собянин: Крупнейший блок реанимации больных COVID-19 открыт в Коммунарке

12:25 26.10.2020

Сложная ситуация с коронавирусом вынуждает власти столицы прилагать максимум усилий для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больным. Для того, чтобы обеспечить лечение москвичей, в городе вводят резервные корпуса, позволяющие сохранять объёмы оказания плановой и экстренной помощи. "Последний пятый такой мощный резервный госпиталь развернут на базе одного из самых основных центров страны по борьбе с СОVID - это центр в Коммунарке. Создано 1,2 тыс. коек. Из них - самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на то, что это резервный госпиталь, мобильный госпиталь, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены. Обеспечен всем - водой, электроэнергией, теплом, канализацией. Создано сложнейшее обеспечение медицинскими газами. Вообще, с точки зрения технологии один из самых сложнейших комплексов, не уступающий по сложности тому, что мы сделали в Вороновской больнице, а по мощности еще больше», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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