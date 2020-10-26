Собянин: Крупнейший блок реанимации больных COVID-19 открыт в Коммунарке
12:25 26.10.2020
Сложная ситуация с коронавирусом вынуждает власти столицы прилагать максимум усилий для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больным. Для того, чтобы обеспечить лечение москвичей, в городе вводят резервные корпуса, позволяющие сохранять объёмы оказания плановой и экстренной помощи. "Последний пятый такой мощный резервный госпиталь развернут на базе одного из самых основных центров страны по борьбе с СОVID - это центр в Коммунарке. Создано 1,2 тыс. коек. Из них - самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на то, что это резервный госпиталь, мобильный госпиталь, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены. Обеспечен всем - водой, электроэнергией, теплом, канализацией. Создано сложнейшее обеспечение медицинскими газами. Вообще, с точки зрения технологии один из самых сложнейших комплексов, не уступающий по сложности тому, что мы сделали в Вороновской больнице, а по мощности еще больше», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
НОВОСТИ
- 12:32 26.10.2020
- Кабмин продлил беззаявительный порядок для получения субсидий на оплату ЖКХ - Мишустин
- 12:20 26.10.2020
- В федеральную собственность вернули уникальные природные участки в районе Байкала
- 12:05 26.10.2020
- Кабмин спишет долги регионам, направляющим средства на инвестпроекты - Мишустин
- 12:00 26.10.2020
- Предприятия Белоруссии работают в штатном режиме - пресс-секретарь премьера
- 11:35 26.10.2020
- Сбер провел конференцию по вопросам развития образования
- 11:32 26.10.2020
- Всего 91 депутат переболел или болеет Covid-19, госпитализированы сейчас 38 - Володин
- 11:20 26.10.2020
- Правительство Китая введет санкции против Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon - МИД
- 11:05 26.10.2020
- Регистрацию сайтов в РФ хотят привязать к госуслугам
- 11:00 26.10.2020
- В РФ выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с начала пандемии
- 10:32 26.10.2020
- Папа Римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать