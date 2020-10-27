Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах

14:00

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернаторы Московской областии Псковской областиобсудили перспективы совместной работы.

"Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам Центр управления регионом, может, вы что-то полезное найдете и внедрите для своей работы с жителями, - сказал Андрей Воробьёв. – Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточенна на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях".

В ходе встречи также шла речь о вопросах экологии. "Сегодня с командой из администрации я приехал перенять опыт по строительству технопарков, современных полигонов. Я помню, что для Московской области это был серьезный вызов, с которым вы достойно справились", - отметил Михаил Ведерников.

Для делегации из Псковской области организована возможность ознакомиться с работой комплекса по переработки отходов (КПО) "Солопово". "В Московской области работает уже порядка 12 КПО. Один из них уже больше года действует в Зарайске. Сегодня вы сможете увидеть, что там соблюдены самые требовательные экостандарты», - сказал Андрей Воробьёв.