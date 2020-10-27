Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах
14:00 27.10.2020
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
"Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам Центр управления регионом, может, вы что-то полезное найдете и внедрите для своей работы с жителями, - сказал Андрей Воробьёв. – Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточенна на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях".
В ходе встречи также шла речь о вопросах экологии. "Сегодня с командой из администрации я приехал перенять опыт по строительству технопарков, современных полигонов. Я помню, что для Московской области это был серьезный вызов, с которым вы достойно справились", - отметил Михаил Ведерников.
Для делегации из Псковской области организована возможность ознакомиться с работой комплекса по переработки отходов (КПО) "Солопово". "В Московской области работает уже порядка 12 КПО. Один из них уже больше года действует в Зарайске. Сегодня вы сможете увидеть, что там соблюдены самые требовательные экостандарты», - сказал Андрей Воробьёв.
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