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НОВОСТИ

В отставку отправлены начальник контрразведки и командующий погранвойсками СНБ Армении

16:12 27.10.2020 Источник: Интерфакс

В Армении уволены начальник департамента контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ) генерал-майора Ованнес Карумян и командующий пограничными войсками СНБ Армении Гагик Тевосян.

"Карумян и Тевосян освобождены от занимаемых должностей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СНБ республики во вторник.

О причинах увольнения не сообщается.

Замглавы Службы национальной безопасности Армении Армен Айвазян на брифинге ранее во вторник заявил, что СНБ выявила случаи государственной измены и передачи информации азербайджанской стороне.

"Выявлен случай вербовки бывшего высокопоставленного военнослужащего, который из различных воинских частей собирал различную информацию и передавал противнику. Еще один случай выявлен, когда иностранные граждане получили информацию о мобилизации, технике, которая также была передана противнику", - сказал Айвазян.

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