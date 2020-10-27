В отставку отправлены начальник контрразведки и командующий погранвойсками СНБ Армении

16:12 Источник: Интерфакс

В Армении уволены начальник департамента контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ) генерал-майора Ованнес Карумян и командующий пограничными войсками СНБ Армении Гагик Тевосян.

"Карумян и Тевосян освобождены от занимаемых должностей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СНБ республики во вторник.

О причинах увольнения не сообщается.

Замглавы Службы национальной безопасности Армении Армен Айвазян на брифинге ранее во вторник заявил, что СНБ выявила случаи государственной измены и передачи информации азербайджанской стороне.

"Выявлен случай вербовки бывшего высокопоставленного военнослужащего, который из различных воинских частей собирал различную информацию и передавал противнику. Еще один случай выявлен, когда иностранные граждане получили информацию о мобилизации, технике, которая также была передана противнику", - сказал Айвазян.