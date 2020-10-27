Нападки Эрдогана на Макрона неприемлемы, Анкара должна прекратить опасные действия - ЕП

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападки турецкого лидера Тайипа Эрдогана на президента Франции Эмманюэля Макрона неприемлемы, Анкара должна прекратить опасное противостояние. Об этом заявил во вторник глава Европарламента Давид Сассоли.

"Нападки президента Эрдогана на Францию и президента Эмманюэля Макрона неприемлемы. Европарламент солидарен с французским народом и стоит на стороне свободы слова. Я призываю Турцию прекратить это опасное противостояние", - сказал он.

Президент Турции выступил 24 октября с утверждением о том, что Макрон "нуждается в лечении психических расстройств". Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания лидера Франции в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя. После случившегося Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".