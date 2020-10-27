Иран строит подземный завод по производству урановых центрифуг

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что Иран после взрыва, который произошел в июле на атомном объекте в Натанзе, начал строительство нового подземного завода по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

"Они (иранцы - прим. ТАСС) начали, но еще не закончили. Это длительный процесс", - пояснил Гросси. Он не сообщил подробностей, сославшись на их конфиденциальность.

Глава МАГАТЭ добавил, что сейчас Иран, по всей видимости, не располагает количеством урана, достаточным для создания атомной бомбы. "Понятие "значительного количества" - это технический параметр, <...> описывающий объемы, которые теоретически могут применяться для разработки ядерного оружия", - подчеркнул Гросси, добавив, что наличие необходимых запасов не обязательно означает, что в стране ведется производство такого оружия.