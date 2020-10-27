0
0
65
НОВОСТИ

Иран строит подземный завод по производству урановых центрифуг

21:35 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что Иран после взрыва, который произошел в июле на атомном объекте в Натанзе, начал строительство нового подземного завода по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

"Они (иранцы - прим. ТАСС) начали, но еще не закончили. Это длительный процесс", - пояснил Гросси. Он не сообщил подробностей, сославшись на их конфиденциальность.

Глава МАГАТЭ добавил, что сейчас Иран, по всей видимости, не располагает количеством урана, достаточным для создания атомной бомбы. "Понятие "значительного количества" - это технический параметр, <...> описывающий объемы, которые теоретически могут применяться для разработки ядерного оружия", - подчеркнул Гросси, добавив, что наличие необходимых запасов не обязательно означает, что в стране ведется производство такого оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 27.10.2020
Доходы кинотеатров России в 2020 году сократятся на 60% - Владимир Толстой
0
29
21:28 27.10.2020
Рестораторы Москвы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения
0
87
21:20 27.10.2020
Большинство россиян относится к новым феминитивам отрицательно - опрос
0
99
20:40 27.10.2020
РФ лучше других стран мира мобилизовала медицину во время пандемии - Путин
0
142
20:00 27.10.2020
Сотрудник генконсульства США в Стамбуле приговорен к тюремному сроку - ТВ
0
199
19:47 27.10.2020
Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе
0
173
19:20 27.10.2020
Более 120 сотрудников Большого театра болеют коронавирусной инфекцией
0
204
18:40 27.10.2020
Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом
0
264
18:00 27.10.2020
Количество абортов в РФ за последние 5 лет сократилось почти на 30% - замглавы Минздрава
0
303
17:37 27.10.2020
Вячеслав Кантор переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса
0
268

Возврат к списку