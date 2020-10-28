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На слова Кадырова о Макроне отреагировали в Кремле

15:12 28.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле отреагировали на слова Рамзана Кадырова о Макроне. Ранее глава Чечни раскритиковал президента Франции за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.

В своем Telegram-канале он призвал Эммануэля Макрона прекратить «нападки на веру» и предупредил его, что к терроризму людей подталкивают нынешние действия французских властей и лично президента страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в вопросе выстраивания взаимоотношений между странами правительство должно опираться на мнение главы государства.

«Нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику и не принимают каких-либо решений, поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства».

Ранее Муфтий Чечни назвал Эммануэля Макрона террористом № 1. Салах-Хаджи Межиев раскритиковал акции в память об убитом во Франции преподавателе Самюэле Пати, в ходе которых на правительственных зданиях демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

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