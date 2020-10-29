Французские полицейские застрелили вооруженного ножом человека в Авиньоне - ТВ
14:32 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские в городе Авиньон на юго-востоке Франции застрелили в четверг вооруженного ножом человека, который попытался напасть на них. Об этом сообщила радиостанция "Европа-1".
По ее информации, мужчина, выкрикивая фразу "Аллах акбар" ("Аллах велик"), начал угрожать ножом прохожим и предпринял попытку напасть на стоявших поблизости стражей порядка, которые были вынуждены открыть огонь на поражение. От полученных ранений злоумышленник умер на месте.
Это нападение было совершено примерно в 11:00 по местному времени (13:00 мск), спустя всего два часа после другого нападения с ножом, осуществленного в Ницце. Там неизвестный убил по меньшей мере трех прихожан храма Нотр- Дам, после чего был задержан полицией. В настоящее время он госпитализирован. Расследование по подозрению в совершении убийства с террористической целью поручено парижскому управлению по делам о терроризме, а также Главному управлению внутренней безопасности Франции.
Сейчас в Ницце ожидают прибытия президента республики Эмманюэля Макрона, который должен отправиться на место событий из кризисного штаба при МВД.
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