Силовики будут действовать решительно в отношении участников беспорядков - Лукашенко
14:12 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам беспорядков, поскольку отступать власти некуда.
"С сегодняшнего дня [начинает использоваться новый подход], особенно в квартирах граждан, куда они (протестующие - прим. ТАСС) прячутся, мы в плен никого не берем, - заявил глава государства в пятницу на встрече с коллективом МВД, его слова передает БелТА. - Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все, нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".
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