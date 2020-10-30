Силовики будут действовать решительно в отношении участников беспорядков - Лукашенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам беспорядков, поскольку отступать власти некуда.

"С сегодняшнего дня [начинает использоваться новый подход], особенно в квартирах граждан, куда они (протестующие - прим. ТАСС) прячутся, мы в плен никого не берем, - заявил глава государства в пятницу на встрече с коллективом МВД, его слова передает БелТА. - Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все, нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".