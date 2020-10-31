0
0
180
НОВОСТИ

В Вене около 50 исламистов напали на католический храм

08:30 31.10.2020 Источник: РБК

Около 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает газета Kurier.

Злоумышленники проникли в купель и исповедальню и устроили там дебош: они пинали лавки и громили другую церковную утварь. Священнослужители вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео.

Правоохранительные органы считают организаторами нападения группу фанатиков из числа турецких исламистов. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 31.10.2020
Трамп немного сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей - опрос
0
45
09:00 31.10.2020
Кадыров потребовал извинений от Жириновского
0
107
08:50 31.10.2020
С мели возле Сахалина сняли панамский сухогруз
0
113
08:40 31.10.2020
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 24 - агентство
0
132
22:50 30.10.2020
Сеть отелей Marriott оштрафовали за утечку данных о клиентах на 24 млн $
0
477
22:40 30.10.2020
В Подмосковье проверили на соблюдение санитарных норм около тысячи торговых центров
0
498
22:30 30.10.2020
Католический храм в Москве закрылся из-за угрозы терактов
0
546
22:20 30.10.2020
Для борьбы с пандемией в Бельгии началась мобилизация всех лиц с медицинским образованием
0
505
22:10 30.10.2020
Более 40 школ в России закрыли из-за коронавируса на карантин
0
489
21:30 30.10.2020
Турция: До 522 человек увеличилось число пострадавших в результате землетрясения
0
529

Возврат к списку