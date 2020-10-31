В Вене около 50 исламистов напали на католический храм
08:30 31.10.2020 Источник: РБК
Около 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает газета Kurier.
Злоумышленники проникли в купель и исповедальню и устроили там дебош: они пинали лавки и громили другую церковную утварь. Священнослужители вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео.
Правоохранительные органы считают организаторами нападения группу фанатиков из числа турецких исламистов. РБК
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