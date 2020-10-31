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Кадыров потребовал извинений от Жириновского

09:00 31.10.2020 Источник: РБК

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний Кадырова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом глава республики написал в Telegram.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва», — написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его удивили и возмутили. «Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе, <...> почему-то вспомнил про хозяйственные и экономические вопросы, но если бы он хоть раз у меня поинтересовался ими (что никогда не происходило), то получил бы максимально развернутый ответ и убедился, что с этим в республике все в порядке», — написал Кадыров.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал лидер ЛДПР.  РБК

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