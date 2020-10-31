Цензура Twitter фактической информации угрожает национальной безопасности - власти США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цензура фактической информации со стороны компании Twitter угрожает национальной безопасности США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Чеда Вулфа.

"Цензура со стороны Twitter фактической информации представляет собой угрозу национальной безопасности. Корпоративные бюрократы не должны определять, какую информацию, касающуюся безопасности, может получать американская общественность", - считает и. о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ), который в этой связи опубликовал письмо на имя главы компании Twitter Джека Дорси.

В качестве примера "необоснованной и вызывающей беспокойство" цензуры Вулф привел решение компании временно заблокировать аккаунт и. о. руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля (при МВБ США) Марка Моргана. Как пояснила компания, такой шаг был сделан в связи с тем, что Морган, по ее версии, нарушил политику Twitter, связанную с проявлением ненависти. И. о. главы службы опубликовал в сети микроблогов сообщение, в котором утверждал, что стена на американо-мексиканской границе не позволит "бандитам, убийцам, сексуальным маньякам и наркотикам" попасть в США.

"Поскольку МВБ и другие федеральные ведомства продолжают полагаться на Twitter в деле предоставления важной информации американской общественности, ваша цензура представляет угрозу для нашей безопасности, - считает Вулф. - Twitter подрывает публичные дискуссии по важным вопросам национальной и внутренней безопасности".

В среду президент США Дональд Трамп допустил "в той или иной форме" необходимость останавливать нарушающие, по его мнению, права американцев такие технологические компании, как Facеbook ("Фейсбук"), Google ("Гугл") и Twitter. Он напомнил, что 20 октября Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало гражданский антимонопольный иск против корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры состоят в правящей Республиканской партии.