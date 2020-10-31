В Москве мужчина напал на полицейских около входа в ГУ МВД, двое пострадали - источник
19:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина избил двух полицейских у входа в здание московского главка МВД, он задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Мужчина напал на двух полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили журналистам, что 31 октября в Петровском переулке к двум сотрудникам полиции, патрулировавшим территорию, подошел мужчина 1988 года рождения и ударил в лицо одного из сотрудников. При задержании он сопротивлялся, на требования сотрудников успокоиться не реагировал, после чего к нему была применена сила и спецсредства. Старший сержант полиции для оказания медицинской помощи обращался в больницу, после чего продолжил службу. Задержанный доставлен в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции у здания ГУ МВД по Москве по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")".
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