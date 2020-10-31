0
0
159
НОВОСТИ

В Москве мужчина напал на полицейских около входа в ГУ МВД, двое пострадали - источник

19:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина избил двух полицейских у входа в здание московского главка МВД, он задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина напал на двух полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили журналистам, что 31 октября в Петровском переулке к двум сотрудникам полиции, патрулировавшим территорию, подошел мужчина 1988 года рождения и ударил в лицо одного из сотрудников. При задержании он сопротивлялся, на требования сотрудников успокоиться не реагировал, после чего к нему была применена сила и спецсредства. Старший сержант полиции для оказания медицинской помощи обращался в больницу, после чего продолжил службу. Задержанный доставлен в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции у здания ГУ МВД по Москве по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 31.10.2020
Число умерших из-за коронавируса в октябре оказалось в 2 раза больше, чем в сентябре
0
55
19:30 31.10.2020
Посольство Франции глубоко обеспокоено угрозами в адрес французов в РФ
0
120
18:57 31.10.2020
В Подмосковье плановая медпомощь не прекращается во время пандемии
0
149
18:30 31.10.2020
В РПЦ призвали включить священные тексты в школьную программу по литературе
0
204
18:00 31.10.2020
Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации
0
241
17:30 31.10.2020
Ильхам Алиев оценил стоимость уничтоженной в Карабахе военной техники Армении в $2,7 млрд
0
298
17:00 31.10.2020
Канцлер Австрии заявил о борьбе с "политическим исламом" после нападения на церковь в Вене
0
340
16:00 31.10.2020
Актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет
0
344
15:00 31.10.2020
В КоАП может появиться серьезный штраф за продажу поддельных кормов для животных
0
341
14:40 31.10.2020
Андрей Воробьев рассказал о нововведениях в Подмосковье в связи с COVID-19
0
390

Возврат к списку