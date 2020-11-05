07:46 Источник: REGNUM

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле в ночь с 4 на 5 ноября ряда населённых пунктов у фронта зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

«В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта», — говорится в сообщении.