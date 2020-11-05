Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле в ночь с 4 на 5 ноября ряда населённых пунктов
07:46 05.11.2020 Источник: REGNUM
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле в ночь с 4 на 5 ноября ряда населённых пунктов у фронта зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.
«В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта», — говорится в сообщении.
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