Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
20:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", - сообщили в российском военном ведомстве.
"Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.
НОВОСТИ
- 20:40 09.11.2020
- Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет и сообщил, что готов выплатить компенсацию
- 19:20 09.11.2020
- Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку - СМИ
- 18:40 09.11.2020
- НКР заявила о потере контроля над городом Шуши
- 18:18 09.11.2020
- Чистая прибыль Сбербанка в октябре составила более 81 млрд рублей
- 18:00 09.11.2020
- В Австрии прошли антитеррористические обыски у сторонников "Братьев-мусульман" и ХАМАС
- 17:32 09.11.2020
- РФ имеет портфель заказов в сфере атомной энергетики на сумму около $100 млрд - Новак
- 17:12 09.11.2020
- В Союзе солдатских матерей назвали медкомиссии в военкоматах неквалифицированными
- 17:00 09.11.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10%
- 16:32 09.11.2020
- Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже
- 16:12 09.11.2020
- Поезда "Ласточка" запустят из Москвы в Минск после возобновления ж/д сообщения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать