Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.