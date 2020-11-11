Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе - Минобороны РФ
07:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Республику Армения, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 07:57 11.11.2020
- В Германии уверены: Байден решит вопрос с "Северным потоком-2"
- 07:42 11.11.2020
- Силовики Киева обстреляли юг ДНР из гранатометов – СЦКК
- 07:32 11.11.2020
- СКР выработал ряд конкретных мер для защиты прав дольщиков - глава ведомства
- 07:23 11.11.2020
- Московская декларация Совета ШОС будет способствовать переходу на расчеты в национальных валютах
- 07:13 11.11.2020
- В Москве открывается форум "Сильные идеи для нового времени"
- 22:40 10.11.2020
- Фетва о межконфессиональных браках не является юридически обязательной нормой - ДУМ РФ
- 22:00 10.11.2020
- Кнессет одобрил мирное соглашение Израиля с Бахрейном
- 21:20 10.11.2020
- Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где содержались Кокорин и Мамаев
- 20:40 10.11.2020
- Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов президента в США
- 20:00 10.11.2020
- Франция в ближайшие дни представит предложения по реформированию Шенгенской зоны - Макрон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать