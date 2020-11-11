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Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе - Минобороны РФ

07:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Республику Армения, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.

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