Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе - Минобороны РФ

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Республику Армения, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.