Еаптека вливается в экосистему Сбера

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Одна из крупнейших интернет-аптек РФ - Еаптека - становится частью экосистемы Сбера. Она будет называться СБЕР ЕАПТЕКА, ее предложения представлены в подписке СберПрайм и могут участвовать в акции «Зеленый день».

«Сотрудничество с таким технологическим гигантом, как Сбер, дант нам новые возможности для развития компании — и, соответственно, дальнейшего повышения качества сервиса, - говорит генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин. - Подключение к СберПрайм и участие в Зеленом дне — только первые шаги, но уже благодаря им подписчики программы и новые клиенты смогут оценить скорость и удобство доставки из СБЕР ЕАПТЕКИ. В будущем мы планируем вывести услуги СБЕР ЕАПТЕКИ за рамки доставки и превратить компанию в мощный сервис заботы о здоровье: с медицинскими консультациями и персонализированным подбором лекарств».

Ребрендинг компании будет проходить полгода, ожидается, что изменения логотипа и фирменного стиля в первую очередь коснутся сайта и приложения. Параллельно СБЕР ЕАПТЕКА будет интегрироваться в экосистему Сбера. Компания уже представлена в базовой подписке СберПрайм, предоставляющей скидки на сервисы. С 11 ноября для клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ, которые являются подписчиками СберПрайм, в Москве, Санкт-Петербурге и Твери действует бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 руб. Затем услуга распространится на другие города РФ, в которых есть доставка из СБЕР ЕАПТЕКИ.

Кроме того, СБЕР ЕАПТЕКА участвует в Зеленом дне от Сбера, который состоится 11–12 ноября для частных и 11–17 ноября — для корпоративных клиентов. В рамках Зеленого дня действуют скидки и предложения от компаний экосистемы Сбера и ее партнеров.