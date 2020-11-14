В Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела - командующий миротворцами РФ
18:30 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ни одного выстрела не слышно в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе, обстановка стабилизируется. Об этом сообщил журналистам командующий миротворческой группировкой РФ в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Самое главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела. Обстановка потихоньку стабилизируется", - отметил он.
7 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
НОВОСТИ
- 19:30 14.11.2020
- Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о превышении полномочий
- 19:00 14.11.2020
- Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении
- 18:00 14.11.2020
- В Иране опровергли сообщения о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"
- 17:30 14.11.2020
- Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства премьера Пашиняна
- 17:00 14.11.2020
- Более 20 мечетей в Москве и области проверяют из-за угрозы взрыва - источник
- 16:00 14.11.2020
- Пациент COVID-госпиталя в Волгоградской области найден мертвым с ножевым ранением
- 15:02 14.11.2020
- На портале "Добродел" появилась возможность получить разъяснения по блокировке соцкарты жителя Подмосковья
- 15:00 14.11.2020
- Военная полиция РФ в субботу начнет патрулирование в Нагорном Карабахе
- 14:12 14.11.2020
- В Подмосковье Новый год будут отмечать по-семейному
- 14:00 14.11.2020
- Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать