В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
18:33 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе. Также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.
"В целях организованного ввода миротворческого контингента с 10 ноября 2020 г. выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы). Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности "Север". В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти - в северной", - сказано в бюллетене.
В Степанакерте также завершено развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами.
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