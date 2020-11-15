В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах

18:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе. Также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"В целях организованного ввода миротворческого контингента с 10 ноября 2020 г. выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы). Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности "Север". В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти - в северной", - сказано в бюллетене.

В Степанакерте также завершено развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами.